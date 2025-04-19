Российские банки “на разгоне”: прибыль выросла, кредиты ожили

По итогам марта 2025 года российский банковский сектор показал ощутимый прирост прибыли. Согласно отчету Центробанка, чистая прибыль составила 244 млрд рублей, что на 14% выше февральского показателя в 214 млрд.
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