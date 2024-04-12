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Путь обмана: почему российские войска не будут штурмовать Харьков

Путь обмана: почему российские войска не будут штурмовать Харьков

В последние дни тема возможного будущего приграничного Харькова стала мейнстримовой в зарубежных, украинских и российских СМИ.

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Комментарии
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ВО
Виктор Окунев
Какие же мы на диване все умные. СБУ спасибо скажет за такой анализ. Придурок.
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13 час.
1941-1945
Автор должен знать Простую истину Дурень думой богат
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3 час.
Алла Зотова
Да нет Ирина,никакие военные тайны он не раскрыл. Это просто размышления. Люди видя перед собой карту, могут размышлять и так и эдак. А решение будет такое, что никто и подумать не может!
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41 мин.

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