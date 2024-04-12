Путь обмана: почему российские войска не будут штурмовать Харьков

Какие же мы на диване все умные. СБУ спасибо скажет за такой анализ. Придурок.

Алла Зотова

Да нет Ирина,никакие военные тайны он не раскрыл. Это просто размышления. Люди видя перед собой карту, могут размышлять и так и эдак. А решение будет такое, что никто и подумать не может!