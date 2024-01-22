Если бы хотела, то Россия уже захватила всю Украину, — экс-разведчик ВС США Ирэн ОрлонскаяБывший агент разведки США, Тони Шаффер, высказал предположение о возможном наступлении бойцов Российской армии в рамках СВО уже весной 2024 года.