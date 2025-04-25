Главу омского минимущества Евгения Козлова освободили от должности. Соответствующий указ накануне, 24 апреля, подписал губернатор Виталий Хоценко.
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Главу омского минимущества Евгения Козлова освободили от должности. Соответствующий указ накануне, 24 апреля, подписал губернатор Виталий Хоценко.