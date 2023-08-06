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СМИ КНДР: Ким Чен Ын приказал северокорейским оружейным заводам увеличить мощность

СМИ КНДР: Ким Чен Ын приказал северокорейским оружейным заводам увеличить мощность

Северокорейский лидер Ким Чен Ын поручил заводу, производящему ракетные двигатели, артиллерийское и другое вооружение, увеличить мощность, что должно послужить значительным вкладом в обороноспособность КНДР, сообщили местные СМИ в воскресенье.

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