СМИ КНДР: Ким Чен Ын приказал северокорейским оружейным заводам увеличить мощность

Северокорейский лидер Ким Чен Ын поручил заводу, производящему ракетные двигатели, артиллерийское и другое вооружение, увеличить мощность, что должно послужить значительным вкладом в обороноспособность КНДР, сообщили местные СМИ в воскресенье.