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Демократы передумали снимать Байдена с выборов после покушения на Трампа

Демократы передумали снимать Байдена с выборов после покушения на Трампа

Члены Демократической партии США приостановили свои попытки снять кандидатуру действующего президента Джо Байдена с предвыборной гонки после покушения на его главного оппонента Дональда Трампа, сообщил телеканал NBC News.

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