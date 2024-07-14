Демократы передумали снимать Байдена с выборов после покушения на Трампа

Члены Демократической партии США приостановили свои попытки снять кандидатуру действующего президента Джо Байдена с предвыборной гонки после покушения на его главного оппонента Дональда Трампа, сообщил телеканал NBC News.
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