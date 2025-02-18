Что еще означает проведенный регулятором денежного рынка «разбор полетов»

14 февраля состоялось заседание ЦБ, которое участники российского финансового рынка ждали с особенным нетерпением, ведь после декабрьского заседания большинство из них оказались дезориентированы относительно подходов регулятора и дальнейших перспектив денежно-кредитной политики (ДКП).