Что еще означает проведенный регулятором денежного рынка «разбор полетов»

14 февраля состоялось заседание ЦБ, которое участники российского финансового рынка ждали с особенным нетерпением, ведь после декабрьского заседания большинство из них оказались дезориентированы относительно подходов регулятора и дальнейших перспектив денежно-кредитной политики (ДКП).
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