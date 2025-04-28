Юношеская лига УЕФА. Финал. «Барселона» сыграет с «Трабзонспором»

Матч пройдет в швейцарском Ньоне. Юношеская лига УЕФА Финал Трабзонспор U-19 Турция – Барселона U-19 Испания Дата проведения 28 апреля, 19:00, «стадион Коловрей» Онлайн матча ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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