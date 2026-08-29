📈 Крымский фонд микрофинансирования предпринимательства лидирует по эффективности в РФ Фонд микрофинансирования предпринимательства Крыма занял лидирующие позиции в ежегодном рейтинге Минэкономразвития Российской Федерации, рассказала директор фонда микрофинансирования предпринимательства РК Валентина Аленина.
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