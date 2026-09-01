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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мойзеса успешно прооперировали после травмы «крестов», сообщил ЦСКА

Защитник ЦСКА Мойзес Барбоза перенес операцию после травмы крестообразной связки.  «Мойзес Барбоза успешно прооперирован! Сейчас наш защитник находится в палате в окружении семьи и готовится смотреть матч с «Ростовом»❤️ Ближайшие несколько дней Мойзес проведет в клинике, а о дальнейших этапах реабилитации мы обязательно расскажем дополнительно», – говорится в сообщении ЦСКА.

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