В Орловской области бегают от армии 350 уклонистов

В Орловской области 350 человек избегают призыва в армию. Таких людей называют «уклонистами». Как сообщил ГТРК «Орёл» начальник отдела подготовки и призыва граждан военкомата области Сергей Романов, также есть проблема с иностранцами, получившими гражданство, но не ставшими на воинский учёт.
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