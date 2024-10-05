В Орловской области бегают от армии 350 уклонистов

В Орловской области 350 человек избегают призыва в армию. Таких людей называют «уклонистами». Как сообщил ГТРК «Орёл» начальник отдела подготовки и призыва граждан военкомата области Сергей Романов, также есть проблема с иностранцами, получившими гражданство, но не ставшими на воинский учёт.