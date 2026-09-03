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"Хочу, чтобы первый мальчик был". Евгения Медведева и её муж рассказали о венчании, рождении детей и почему Тутберидзе не было на их свадьбе

"Хочу, чтобы первый мальчик был". Евгения Медведева и её муж рассказали о венчании, рождении детей и почему Тутберидзе не было на их свадьбе

26-летняя Евгения Медведева и 25-летний Ильдар Гайнутдинов, которые на днях сыграли свадьбу, рассказали о своих планах на рождение детей и венчание.

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