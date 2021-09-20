ИЗВЕСТИЯ iz

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«Надо перестать жить в парадигме сегодняшней техносферы и перейти на природоподобные технологии»

«Надо перестать жить в парадигме сегодняшней техносферы и перейти на природоподобные технологии»

В канун своего 75-летия президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук рассказал «Известиям» о принципиально новых атомных станциях малой мощности, разработке безэлектродных двигателей и других перспективных направлениях развития науки.

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