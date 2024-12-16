Ученые выяснили, что реже всего от Альцгеймера умирают водители такси и «скорых»

Водители такси и "скорой помощи" реже всего умирают от последствий болезни Альцгеймера. Это связано с тем, что им чаще всего приходится решать навигационные задачи, уверены ученые, опубликовавшие исследование в журнале The BMJ.
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