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Ученые выяснили, что реже всего от Альцгеймера умирают водители такси и «скорых»

Ученые выяснили, что реже всего от Альцгеймера умирают водители такси и «скорых»

Водители такси и "скорой помощи" реже всего умирают от последствий болезни Альцгеймера. Это связано с тем, что им чаще всего приходится решать навигационные задачи, уверены ученые, опубликовавшие исследование в журнале The BMJ.

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