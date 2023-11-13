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Российские войска нанесли удары по противнику на правобережье Херсонской области, откуда тот пытается форсировать Днепр

Российские войска нанесли удары по противнику на правобережье Херсонской области, откуда тот пытается форсировать Днепр

Российские войска в течение вечера и ночи из разных видов вооружения отработали по широкому участку правобережья Херсонской области, откуда уже не первый день идут попытки форсирования Днепра с высадкой десанта.

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