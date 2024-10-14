Пушков: потенциально самоубийственные игры США совершенно не нужны

Глава Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своем Telegram-канале высказал мнение, что удары украинских ВС по России с использованием американских ракет создают серьезные риски для США, которых Вашингтону важно избежать.
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