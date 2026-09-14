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Успеть до эпидемии: как и кто может поставить прививку от гриппа в Алтайском крае

Успеть до эпидемии: как и кто может поставить прививку от гриппа в Алтайском крае

Традиционно с начала сентября в Алтайском крае фиксируется сезонный подъем заболеваемости острыми респираторно-вирусными инфекциями.

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