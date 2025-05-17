«Сейчас все были бы алкоголиками!» Вагнер раскрыл правду легендарного «пьяного дерби» со «Спартаком»

Экс-нападающий ЦСКА Вагнер Лав в интервью авторам Sport24 Александру Муйжнеку и Тиграну Арутюняну прокомментировал известную историю о том, что на встрече с президентом России Владимиром Путиным в 2005 году в Кремле тренировавший армейцев Валерий Газзаев разрешил игрокам выпить по бокалу шампанского.