В Смоленске снесут еще семь незаконных объектов торговли

Их выявили по результатам обхода города. Сотрудники управления имущественных, земельных и жилищных отношений администрации города Смоленска выявили самовольно установленные объекты торговли и составили соответствующие акты.
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