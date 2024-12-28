Военные гвардейского десантно-штурмового Донского казачьего полка российских Воздушно-десантных войск (ВДВ) из Феодосии штурмом взяли расположенный в одном из заброшенных зданий опорный пункт украинских формирований в приграничных районах Курской области.
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