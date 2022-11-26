«Проглоти свою гордость»: британцы ловко ответили на ультиматум Зеленского России

Читатели британской газеты Daily Mail обрушились с критикой на главу Украины Владимира Зеленского после его слов о том, что якобы только вывод российский войск с территории страны может дать «хоть какую-то надежду» на окончание украинского кризиса.
Читатели британской газеты Daily Mail обрушились с критикой на главу Украины Владимира Зеленского после его слов о том, что якобы только вывод российский войск с территории страны может дать «хоть какую-то надежду» на окончание украинского кризиса.
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