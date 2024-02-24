Участники спецрейса «Время героев» посетили международную выставку-форум «Россия»

Участники спецрейса «Время героев» посетили выставку достижений народного хозяйства на ВДНХ, «галерею достижений России», павильон №1 «Первые в России - стране возможностей» и побывали на международной выставке-форуме «Россия», на которой представлены лучшие достижения всех регионов.
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