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Закон, порядок, государство

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Участники спецрейса «Время героев» посетили международную выставку-форум «Россия»

Участники спецрейса «Время героев» посетили международную выставку-форум «Россия»

Участники спецрейса «Время героев» посетили выставку достижений народного хозяйства на ВДНХ, «галерею достижений России», павильон №1 «Первые в России - стране возможностей» и побывали на международной выставке-форуме «Россия», на которой представлены лучшие достижения всех регионов.

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