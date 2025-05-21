Не стало еще одной актрисы: умерла Наталья Пикула, прославившаяся в «Папиных дочках» — онкология оказалась непобедимой Ольга БезродняяВ новостях появилась печальная весть — Наталья Пикула, известная актриса театра и кино, ушла из жизни в возрасте 51 года.