Явка на выборах в Воронежской области превысила 61%

Жители Воронежской области продолжают демонстрировать высокую активность на избирательных участках. По данным прямой видеотрансляции ЦИК, к 10:30 часам третьего дня голосования явка в регионе достигла 61,83%.
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