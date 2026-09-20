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Воронежские новости

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Явка на выборах в Воронежской области превысила 61%

Явка на выборах в Воронежской области превысила 61%

Жители Воронежской области продолжают демонстрировать высокую активность на избирательных участках. По данным прямой видеотрансляции ЦИК, к 10:30 часам третьего дня голосования явка в регионе достигла 61,83%.

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