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В Краснодаре массовое ДТП: «Мерседес» пролетел на красный свет

В Краснодаре массовое ДТП: «Мерседес» пролетел на красный свет

ДТП произошло на улице Северной вечером 29 ноября. На перекрестке с Северной улицей «Мерседес», которым управляла 45-летняя женщина, выехал налево в сторону Березанской и проехал на красный свет, в результате чего произошло столкновение с автомобилем «БМВ», который столкнулся с «Газелью», и врезался в Рено.

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