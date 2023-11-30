В Краснодаре массовое ДТП: «Мерседес» пролетел на красный свет

ДТП произошло на улице Северной вечером 29 ноября. На перекрестке с Северной улицей «Мерседес», которым управляла 45-летняя женщина, выехал налево в сторону Березанской и проехал на красный свет, в результате чего произошло столкновение с автомобилем «БМВ», который столкнулся с «Газелью», и врезался в Рено.