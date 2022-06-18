Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Шаронов
    поздравляю. успехов тебе в спорте и дальнейшей работе.Евгения Медведева...
  • Зоя Иманбаева
    обменять на сидящего в тюрьме США БУТАХэмилтон об арест...
  • Сергей Роднов
    Правильно будет воспитывать молодых спортсменов не стремится в Думу , а то некоторые сидят с сонными глазами в Думе д...Тарасова об избра...

Йоканович в «Динамо», Гайич в ЦСКА, КХЛ могут поделить на «сильных» и «слабых», Путин призвал инвестировать в российский спорт, Буше вернется в «Авангард», Надаль сыграет на «Уимблдоне» и другие новости

1. «Динамо» назначило серба Славишу Йокановича главным тренером. Контракт – на год с опциями продления на 2 сезона.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх