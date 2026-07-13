Как РВК‑Воронеж за неделю вернул к жизни старый коллектор

Московский проспект — одна из главных артерий Воронежа. По нему каждый день едут сотни машин, и мало кто задумывается, что прямо под асфальтом, на глубине шести метров, десятилетиями трудится невидимый герой городской инфраструктуры — коллектор диаметром 1000 мм.