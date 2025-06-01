Спецпосланник Трампа согласился со словами Путина о прокси-войне НАТО с Россией

Келлог: Путин отчасти прав в том, что НАТО ведет прокси-войну против РФ Президент России Владимир Путин «в некотором смысле» прав в том, что НАТО ведет прокси-войну против РФ, заявил в эфире Fox News спецпосланник президента США Кит Келлог.