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«Вердер» – «Боруссия» Дортмунд. Онлайн-трансляция начнется в 17:30

«Вердер» – «Боруссия» Дортмунд. Онлайн-трансляция начнется в 17:30

Дортмундская «Боруссия» сыграет в гостях с «Вердером» в 20-м туре Бундеслиги. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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