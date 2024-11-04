В Кремле рассказали о планах президента на эту неделю

Владимир Путин примет верительные грамоты у 28 новых послов. Об этом сообщается на сайте Кремля. Согласно сообщению пресс-службы российского лидера, церемония пройдет 5 ноября в Александровском зале Большого Кремлевского дворца.
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