Милый романтический рассказ на вечер о любви с первого взгляда

1. Вечер, который пах дождём В тот вечер город был похож на старую акварель. Дождь начался ещё днём и к семи часам успел смыть с улиц пыль, торопливые следы прохожих и серую усталость рабочих будней.
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