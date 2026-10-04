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Читаем рассказы

1 подписчик

Милый романтический рассказ на вечер о любви с первого взгляда

Милый романтический рассказ на вечер о любви с первого взгляда

1. Вечер, который пах дождём В тот вечер город был похож на старую акварель. Дождь начался ещё днём и к семи часам успел смыть с улиц пыль, торопливые следы прохожих и серую усталость рабочих будней.

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