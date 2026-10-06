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В Саудовской Аравии вновь проблемы на нефтепроводе «Восток-Запад»

В Саудовской Аравии вновь проблемы на нефтепроводе «Восток-Запад»

Нефтепровод «Восток-Запад» в Саудовской Аравии вновь остановили после удара, сообщил источник в нефтяной отрасли региона.

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