Прогноз погоды в Крыму на 7 октября 🍁 В Симферополе +20 и облачно с прояснениями В Севастополе +19 и ясно В Евпатории +20 и пасмурно В Черноморском +20 и пасмурно В Джанкое +22 и пасмурно В Ялте +20 и ясно В Алуште +20 и ясно В Керчи +20 и малооблачно В Армянске +20 и пасмурно В Красноперекопске +20 и пасмурно В Бахчисарае +20 и облачно с прояснениями В Феодосии +19 и ясно В Судаке +19 и ясно Картинка сгенерирована ИИ тест тест.