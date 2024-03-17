Иностранцев поставят перед непростым выбором

Процедура обмена замороженными активами с зарубежными инвесторами готова, но вкладчики могут отказаться от такого предложения из-за риска подпасть под собственные санкцииВАЛЕРИЙШАРИФУЛИН/ТАСС На пике объем торгов иностранными акциями на Мосбирже превышал 100 млрд рублей в месяцчитайте на monocle.