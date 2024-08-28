РАН: солнце грозит россиянам полуобморочным состоянием и «ватной» головой

В связи с усилением солнечной активности, жители России сообщают о резком ухудшении самочувствия. По данным Института космических исследований РАН, в стране сегодня наблюдается магнитная буря 4-го балла по 5-балльной шкале.
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