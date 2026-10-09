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Царьград

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Еврокомиссия предоставит Армении торговые преференции с 10 октября

Еврокомиссия предоставит Армении торговые преференции с 10 октября

Еврокомиссия объявила о введении временных торговых преференций для Армении. С 10 октября облегчится доступ армянского экспорта в ЕС, включая свежие фрукты и алкоголь.

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