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Журнал о бизнесе и инвестициях

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Минпросвещения к зиме запустит систему профилактики безнадзорности детей

Минпросвещения к зиме запустит систему профилактики безнадзорности детей

Правительство поручило Минпросвещения создать ГИС с данными о несовершеннолетних беспризорниках, попрошайках и нарушителях, а также о родителях, не исполняющих обязанности по воспитанию несовершеннолетних и вовлекающих подростков в употребление спиртного и наркотиков.

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