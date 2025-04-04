Минпросвещения к зиме запустит систему профилактики безнадзорности детей

Правительство поручило Минпросвещения создать ГИС с данными о несовершеннолетних беспризорниках, попрошайках и нарушителях, а также о родителях, не исполняющих обязанности по воспитанию несовершеннолетних и вовлекающих подростков в употребление спиртного и наркотиков.
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