Минпросвещения к зиме запустит систему профилактики безнадзорности детей

Правительство поручило Минпросвещения создать ГИС с данными о несовершеннолетних беспризорниках, попрошайках и нарушителях, а также о родителях, не исполняющих обязанности по воспитанию несовершеннолетних и вовлекающих подростков в употребление спиртного и наркотиков.