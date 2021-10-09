Белорусские военнослужащие примут участие в учениях в Таджикистане

Белорусские военнослужащие примут участие в совместном учении с Коллективными силами оперативного реагирования ОДКБ «Взаимодействие-2021»Белорусские военнослужащие примут участие в совместном учении с Коллективными силами оперативного реагирования ОДКБ «Взаимодействие-2021», специальном учении с силами и средствами разведки «Поиск-2021», специальном учении с силами и средствами материально-технического обеспечения «Эшелон-2021».