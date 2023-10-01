Байден: США ни при каких условиях не могут допустить прекращения поддержки Киева

Президент США Джо Байден после принятия Конгрессом проекта временного финансирования правительства заявил, что страна "ни при каких обстоятельствах" не может позволить себе прекратить оказание дальнейшей помощи Украине.
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