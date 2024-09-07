Игроки "Зенита" Соболев и Барриос решили конфликт из-за драки в Кубке России

Александр Соболев и Вильмар Барриос, которые теперь вместе играют в петербургском "Зените" провели личный разговор о драке, произошедшей между игроками московского "Спартака" и и клуба из Санкт-Петербурга после матча Кубка России, прошедшего в ноябре 2022 года.