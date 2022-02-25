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Метель и штормовой ветер: Борис Кубай сделал заявление про «разрушительный» снегопад

Метель и штормовой ветер: Борис Кубай сделал заявление про «разрушительный» снегопад

В сети снова появились фейковые новости о том, что на регион вот-вот обрушится жуткий снегопад. Как говорит Кубай, многие приморцы уже с пониманием относятся к таким заголовкам, как «сильнейший» и /или «разрушительный» снегопад во Владивостоке.

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