Влияние «типов сна» на наше самочувствие: новое исследование

Пенсильванские ученые пролили свет на взаимосвязь между «типами сна» и нашим дневным состоянием. Исследование, опубликованное в журнале Psychosomatic Medicine, продемонстрировало, что влияние сна на здоровье многогранно и зависит от индивидуальных особенностей.
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