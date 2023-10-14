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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Виталий Кафанов: «Рассматривали Хайкина на этот сбор. Он кандидат в сборную»

Виталий Кафанов: «Рассматривали Хайкина на этот сбор. Он кандидат в сборную»

«Слежу за успехами Никиты, разговаривали с ним. Они сейчас проиграли «Брюгге», но он выглядит хорошо.

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