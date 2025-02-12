В Рязани объявили тендер на проект и капремонт школы на улице Новоселоселов

В Рязани объявлен тендер на выполнение работ по разработке проектной документации и капитальному ремонту МБОУ «Школа № 9/31»В Рязани объявлен тендер на выполнение работ по разработке проектной документации и капитальному ремонту МБОУ «Школа номер 9 дробь 31».
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