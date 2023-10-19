На Noize MC завели новое дело из-за нарушения закона об иноагентах

Уехавшему из России музыканту Ивану Алексееву (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), более известного под псевдонимом Noize MC, грозит новый штраф до 50 тысяч рублей из-за нарушения закона о деятельности иноагентов.
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