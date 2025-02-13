Путешествие семьей: в Волгограде экскурсоводы со всей страны рассказали о поездках со смыслом

По словам организаторов, такие путешествия приобретают большую глубину впечатлений и объединяют.фото: Иван Илюхин/ГлагоLИнтересный проект для путешественников презентовали в Волгограде представители сразу из нескольких регионов России — Москвы, Санкт-Петербурга, Луганска, Севастополя, Ярославля, Ростов-на-Дону и Волгограда.