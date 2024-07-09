Вице-премьер Сербии Вулин: Попытка США поссорить Сербию с РФ не может быть успешной

Заместитель премьер-министра Сербии Александр Вулин опроверг слова помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джеймса О'Брайана о том, что Белград «делает свое оружие доступным для Киева и так ему помогает».
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