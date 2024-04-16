Народный фронт добивается переселения людей из аварийного жилья

МОСКВА, 16 апреля, ФедералПресс. Народный фронт считает необходимым упростить требования к регионам и ускорить процесс выделения федеральных средств субъектам, заблаговременно завершившим очередной плановый этап расселения аварийного жилищного фонда, чтобы сохранить высокие темпы нового этапа расселения жилья, признанного аварийным с 1 января 2017-го по 1 января 2022 года.