Народный фронт добивается переселения людей из аварийного жилья

МОСКВА, 16 апреля, ФедералПресс. Народный фронт считает необходимым упростить требования к регионам и ускорить процесс выделения федеральных средств субъектам, заблаговременно завершившим очередной плановый этап расселения аварийного жилищного фонда, чтобы сохранить высокие темпы нового этапа расселения жилья, признанного аварийным с 1 января 2017-го по 1 января 2022 года.
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