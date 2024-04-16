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  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

Народный фронт добивается переселения людей из аварийного жилья

Народный фронт добивается переселения людей из аварийного жилья

МОСКВА, 16 апреля, ФедералПресс. Народный фронт считает необходимым упростить требования к регионам и ускорить процесс выделения федеральных средств субъектам, заблаговременно завершившим очередной плановый этап расселения аварийного жилищного фонда, чтобы сохранить высокие темпы нового этапа расселения жилья, признанного аварийным с 1 января 2017-го по 1 января 2022 года.

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