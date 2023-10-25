WP: в Европе обеспокоены вопросом выживания Украины

Global Look Press/Keystone Press Agency/Cover Images В Европе разрабатывают план выживания Украины в случае возможной победы на президентских выборах в США в 2024 году Дональда Трампа, речи о "победе" Киева в конфликте уже не идет.
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