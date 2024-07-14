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Призовой фонд чемпионата России по тяжелой атлетике-2024 в Новосибирске составит 3 млн рублей

Турнир пройдет в Новосибирске с 16 по 21 июля. «Будут разыграны медали в двадцати весовых категориях (по 10 – у мужчин и женщин), призовой фонд турнира составит 3 млн рублей», – сообщили в пресс-службе Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР).

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